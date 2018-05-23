ميلان مهدد بالحرمان من الدوري الأوروبي

ألمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى إمكانية حرمان فريق ميلان الإيطالي من المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي، بداعي عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ورفض اليويفا مساء الثلاثاء مقترح اتفاقية التسوية التطوعية، والذي قدمه النادي في ديسمبر.

وكان اليويفا قد أبدى شكوكاً في قدرة النادي على سداد قروض بقيمة نحو 300 مليون يورو (353 مليون دولار) ، والتي يفترض أن ترد إلى صندوق "إليوت منيدجمنت" الأميركي في موعد أقصاه أكتوبر 2018 .

وبات ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، مهدداً بالاستبعاد من بطولة الدوري الأوروبي، ويتوقع أن يحسم القرار بهذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحصد ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي عبر إنهاء الموسم في المركز السادس بالدوري الإيطالي.

وقال ماركو فاسوني المدير العام لنادي ميلان "قرار اليويفا فاجأني وأصابني بالإحباط . اعتباراً من اليوم (الأربعاء) سنبحث كل النواحي القانونية للقرار، حيث أنه قد يسفر عن ضرر كبير لصورة النادي."