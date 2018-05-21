برشلونة يودع انيستا بفوز على ريال سوسيداد

أنهى برشلونة الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الموسم بفوزه 1-صفر على ريال سوسيداد بتسديدة مذهلة بعيدة المدى من فيليب كوتينيو فيما ودعت الجماهير القائد اندريس انيستا على استاد نو كامب.

وانطلق كوتينيو إلى داخل الملعب وحافظ على الكرة بعد تدخل من اثنين من المدافعين وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتلمس القائم وتسكن الشباك في الدقيقة 57.

وجلس ليونيل ميسي متصدر هدافي الدوري على مقاعد البدلاء وشارك بدلا من كوتينيو في الدقيقة 67.

وخرج انيستا في الدقيقة 82 وعانق أغلب زملائه وبعض لاعبي ريال سوسيداد والحكم حيث غادر أرضية استاد نو كامب لاخر مرة كلاعب في برشلونة.

وحملت جماهير برشلونة العديد من اللافتات لشكر انيستا الذي بدأ مشواره في أكاديمية النادي وقضى معه 16 عاما أحرز خلالها تسعة ألقاب في الدوري وأربعة في دوري أبطال اوروبا وستة في كأس ملك اسبانيا.

وواصلت الجماهير التغني باسم انيستا بعد فترة طويلة من خروجه وعاد القائد مع زملائه بعد نهاية المباراة لحمل اللقب 25 في الدوري وأيضا كأس الملك الذي حصده في أبريل نيسان الماضي بعد الفوز 5-صفر على اشبيلية.

وأنهى برشلونة الموسم برصيد 93 نقطة متقدما بفارق 14 نقطة عن اتليتيكو مدريد و17 عن ريال مدريد البطل في الموسم السابق.

وخسر فريق المدرب ارنستو بالبيردي مباراة واحدة في الدوري الأسبوع الماضي بنتيجة 5-4 أمام ليفانتي.