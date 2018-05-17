أتلتيكو يكتسح مرسيليا ويتوج بلقب الدوري الأوروبي

سجل انطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد هدفين ليقود فريقه للفوز على اولمبيك مرسيليا الذي بدا قليل الحيلة 3-صفر الاربعاء ليتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة.

وسيطر مرسيليا على المراحل الأولى من اللقاء لكنه أهدى أتلتيكو التقدم عندما فشل اندريه-فرانك زامبو أنجيسا في السيطرة على تمريرة من الحارس ستيف مانداندا لتصل الى غابي الذي هيأها لغريزمان ليهز الشباك بسهولة في الدقيقة 21.

واضاع مرسيليا فرصة انتزاع التقدم في الدقيقة الرابعة عندما سدد فاليري جيرمان الكرة بعيدا عن المرمى وهو منفرد بيان اوبلاك وازدادت الأمور سوءا عندما غادر صانع اللعب ديميتري باييه الملعب وهو مصاب والدموع تنهمر عن عينييه في الدقيقة 32.

وعقب أربع دقائق على بداية الشوط الثاني، شق كوكي طريقه عبر ثغرة في خط وسط مرسيليا ومرر الكرة لغريزمان الذي سدد في شباك مانداندا قبل أن يضيف غابي هدفا ثالثا لينزل بالفريق الفرنسي ثالث هزيمة في نفس العدد من المباريات النهائية بالبطولات.