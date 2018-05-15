"كاس" ترفض مشاركة الحدادي مع المغرب في المونديال

تبخرت آمال منير الحدادي مهاجم الافيس الإسباني في المشاركة مع المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بعد رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الاثنين طعنه ضد قرار الاتحاد الدولي "الفيفا" برفض تحويل ولائه من إسبانيا للمغرب.

وتمنع قواعد الفيفا اللاعبين من تحويل الولاء إذا ما خاضوا مباراة دولية رسمية حتى إذا كانوا من مزدوجي الجنسية.

ورفض الفيفا طلب الحدادي باللعب لمنتخب المغرب في مارس الماضي.

وذكرت المحكمة في بيان دون الكشف عن أي تفاصيل "هذا القرار تم تأكيده الآن وطلب تغيير ولاء منير الحدادي من إسبانيا إلى المغرب لا يزال مرفوضا".

وخاض منير "22 عاما" مباراة واحدة مع إسبانيا أمام مقدونيا في تصفيات بطولة أوروبا في سبتمبر 2014 عندما شارك بديلا ليلعب أقل من 15 دقيقة.

وطلب الحدادي، الذي تقدم بطعنه بالاشتراك مع الاتحاد المغربي للعبة، بسرعة الفصل في الحكم على أمل المشاركة مع المغرب في كأس العالم التي تنطلق في روسيا الشهر المقبل.

وتدرس لجنة المعنيين بكرة القدم في الفيفا مقترحاً يجعل القواعد أكثر مرونة في مثل هذه الحالات.