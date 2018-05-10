يوفنتوس يكتسح ميلان برباعية ويحرز لقب كأس ايطاليا

نال يوفنتوس لقب كأس ايطاليا لكرة القدم للعام الرابع على التوالي بفوزه 4-صفر على ميلانو الذي انهار في الشوط الثاني من النهائي الذي اقيم الاربعاء.

وجاءت كافة الاهداف في الشوط الثاني حيث سجل قلب الدفاع المهدي بنعطية هدفين اضافة لهدف من الجناح دوجلاس كوستا في أمسية حزينة للحارس جيانلويجي دوناروما الذي تسبب في الهدفين الثاني والثالث.

وسجل نيكولا كالينيتش هدفا بالخطأ في مرماه ليكمل امسية من الاخطاء الدفاعية الفادحة لميلانو تسببت في حالة غضب للمدرب جينارو جاتوسو.

ويبدو في حكم المؤكد ان يحسم يوفنتوس لقب دوري الدرجة الاولى لصالحه ليضمه الى لقب الكأس المحلية مكملا رابع ثنائية محلية له على التوالي.

ويبتعد الفريق القادم من تورينو بفارق ست نقاط عن نابولي قبل مباراتين على النهاية ويتفوق بفارق أهداف يبلغ 16 هدفا.

وعقب شوط اول متكافئ شهد القليل من الفرص، تغير حال المباراة تماما في الشوط الثاني لتحسم تماما في غضون 10 دقائق.

وتصدى دوناروما (19 عاما) لتسديدة قوية من باولو ديبالا وحول الكرة الى ركنية.

ومن الركلة الركنية، أفلت بنعطية من رقيبه وارتقى ليسكن الكرة برأسه في الشباك واضعا يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 56.

وبعدها بخمس دقائق، سمح دوناروما بان تفلت تسديدة منخفضة من كوستا من بين يديه نحو الشباك وفشل الحارس المبتلى بعدها في ابعاد ضربة رأس ما سمح لبنعطية للانقضاض على الكرة التي وصلت اليه ليسكنها الشباك.

ودفع ميلانو، الذي لم تتلق شباكه اي أهداف في طريقه لنهائي الكأس، بالمهاجم كالينيتش لكن اللاعب الكرواتي سجل في الاتجاه الخاطئ حيث انقض على ركلة ركنية عند القائم القريب لمرمى فريقه ودون ادنى ضغط ليسكنها الشباك في الدقيقة 76.