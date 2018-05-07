هاليب تهيمن على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

واصلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين متفوقة على الدنماركية كارولين فوزنياكي والإسبانية جاربين موجوروزا.

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق السابع من مايو 2018 كما يلي:

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الأول برصيد 8055 نقطة

الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6790 نقطة

الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الثالث برصيد 6065 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الرابع برصيد 5450 نقطة

اللاتفية ايلينا أوستبنكو في المركز الخامس برصيد 5273 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 5100 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 4700 نقطة

الأمريكية فينوس وليامز في المركز الثامن برصيد 4276 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز التاسع برصيد 3938 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3550نقطة.