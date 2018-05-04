يايا توريه يرحل عن مانشستر سيتي نهاية الموسم

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الإيفواري يايا توريه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وسيظهر توريه (34 عاما) للمرة الأخيرة مع مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل عندما يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون.

وقال جوارديولا: "يايا لن يبقى مع الفريق في الموسم المقبل، في مباراة برايتون سيكون تركيزنا على الفوز ويايا، سنحاول ان نفوز بالمباراة من أجله".

وانضم توريه لمانشستر سيتي قادما من برشلونة في 2011 وأصبح جزء لا يتجزأ من صعود النادي إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل توريه 82 هدفا في 315 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين لكأس الرابطة الإنجليزية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "يايا جاء إلى هنا في بداية الرحلة، ما نحن فيه الآن بسبب ما فعله لنا. كان لاعبا مهما في الفريق".

وابتعد توريه عن تشكيلة الفريق الأساسية هذا الموسم، ولعب 16 مباراة فقط بشكل عام من بينها تسع مباريات في الدوري.