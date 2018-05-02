الفيفا يقترح إقامة كأس عالم للمنتخبات كل عامين

اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين دون المساس بنهائيات كأس العالم التقليدية.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة دوري الأمم حول العالم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما.

وقال إنفانتينو، الذي أشرف بالفعل على زيادة عدد منتخبات كاس العالم من 32 إلى 48 بداية من نسخة 2026، إن البطولة المقترحة ستقام في أكتوبر و/أو نوفمبر من كل عام فردي بدءا من 2021.

وأضاف رئيس الفيفا أن هناك رغبة من مجموعة "جادة وقوية" من المستثمرين لدفع 25 مليار دولار مقابل حقوق هذه البطولة إضافة إلى نسخة معدلة لكأس العالم للأندية وبمشاركة 24 فريقا بدءا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

ولم يحدد الخطاب عدد منتخبات كل قارة في هذه البطولة المقترحة.