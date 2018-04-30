ريال يتطلع لتجاوز عقبة البافاري وليفربول لحرمان روما من "ريمونتادا"

ريال مدريد الإسباني يتحلى بالهدوء والإصرار في ظل مساعيه لإنهاء مهمته في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني.

ويتطلع النادي الملكي للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، ولكن عليه أولا أن يتجاوز عقبة النادي البافاري خلال مباراتهما غداً الثلاثاء في إياب المربع الذهبي، بعد أن حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبه يسعى ليفربول الإنجليزي لحرمان مضيفه روما الإيطالي من تسجيل "ريمونتادا" جديدة في مباراتهما الأخرى في إياب المربع الذهبي بعد غد الأربعاء بعد أن فاز ذهابا على ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وفجر روما مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح ببرشلونة الإسباني من دور الثمانية بعد فوزه في مباراة الإياب 3 /صفر عقب خسارته ذهابا 1 /4.

ويتطلع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال لاستغلال قدرات لاعب الوسط لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة.

ويعاني زيدان ندرة في الخيارات نظرا لأن المدافع ناتشو لم يشارك في المباريات منذ تعرضه لإصابة في أوتار الساق قبل مباراة الذهاب.

ويتطلع صانع اللعب إيسكو للتعافي من إصابة في الكتف وبالفعل شارك في تدريبات الفريق أمس الأحد للمرة الأولى منذ مباراة الذهاب.

من جانبه يستعد ماركو اسينسيو، الذي سجل هدفا في شباك بايرن في مباراة الذهاب، للانضمام إلى كاسيميرو ولوكاس مودريتش وتوني كروس في خط الوسط إذا تم استبعاد إيسكو.

وسيكون كريم بن زيمة مرشحا على حساب جاريث بيل لمجاورة كريستيانو رونالدو في خط هجوم الملكي.

ولجأ زيدان إلى إراحة عشرة من نجومه الأساسيين خلال الفوز على ليجانيس 2 /1 يوم السبت الماضي.

وقال زيدان "لدينا مباراة هائلة أمام بايرن، ينبغي أن نكون أفضل من أي وقت مضى هذا العام".

وأضاف "نحن مستعدون ومصممون أكثر من أي وقت مضى، سنفعل كل شيء لبلوغ النهائي".

ويفتقد بايرن لجهود جيروم بواتينج واريين روبن للإصابة، ولكن خافي مارتينيز وديفيد الابا سيعودان للفريق الذي يسعى لإنهاء مسيرة هزائمه الست المتتالية أمام الريال وبلوغ المباراة النهائية في كييف في 26 مايو المقبل.

وقال الابا "الحالة المزاجية في الفريق رائعة، يتضح جليا في التدريبات مدى تركيزنا، هناك حالة من الرغبة في غرفة خلع الملابس، سنفعل أي شيء لتحقيق هدفنا".

وقال جوشوا كيميتش، الذي سجل الهدف الوحيد لبايرن في مباراة الذهاب، إن فريقه عاقد العزم على قلب الطاولة على الريال.

وتابع "إذا لم نفعل كل ما بوسعنا هناك فربما علينا ألا نمارس كرة القدم".

وأشار توماس مولر، الذي يسعى لهز شباك الريال للمرة الأولى في مسيرته "علينا أن نتحلى بالشجاعة في الهجوم، ثم ستتجاوز الكرة خط المرمى".

ويحتاج روما لثلاثة أهداف من أجل عبور عقبة ليفربول في المربع الذهب ، بعد خسارته على ملعب انفيلد بخمسة أهداف لهدفين.

وقال ايزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما: "علينا أن نتحلى بالثقة في قدرتنا على قلب النتيجة لصالحنا، لقد أظهرنا قدرتنا من قبل على فعل ذلك وسنحاول تكراره".

ومع وجود نحو خمسة آلاف مشجع لليفربول في روما، رفعت الشرطة درجة الاستعداد إلى القصوى بعد أحداث الشغب التي رافقت مباراة الذهاب، والتي أسفرت عن تعرض مشجع لليفربول لإصابات بالغة.

كما سيتم حظر بيع المشروبات الكحولية حول استاد الاولمبيكو.

ويفتقد ليفربول لجهود اليكس اوكسلاد تشامبرلين بسبب إصابته في الركبة، ولكن من المتوقع عودة السنغالي ساديو ماني عقب تعافيه من إصابة في الفخ.

وسجل ليفربول 44 هدفا ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال، والمسجل باسم برشلونة في موسم 1999/2000.