نادال يتوّج ببطولة برشلونة للمرة الحادية عشرة

توج النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال بلقب بطولة برشلونة للتنس للمرة الحادية عشر في مسيرته الرياضية، عقب فوزه على اليوناني الصاعد ستيفانوس تستسيباس بنتيجة 6 / 2 و6 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الأحد.

بدا نادال، المصنف الأول عالميا، الذي يلقب بـ (ملك الملاعب الرملية) في أفضل حالة بدنية وفنية قبل خوض منافسات بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، التي ستنطلق في أواخر الشهر القادم.

لم يخسر نادال أية مجموعة في مشواره ببطولة برشلونة، التي توج بها على حسابه نظيره اليوناني (19 عاما)، الذي يعد ثاني أصغر لاعب في قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين حاليا.

عزز نادال رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بمجموعات متتالية في المباريات المقامة على الملاعب الرملية، عقب تحقيقه انتصاره في 46 مجموعة متتالية، ليتوج بلقب البطولة المقامة في مسقط رأسه، والتي تأتي بعد أسبوع من فوزه بلقب بطولة مونت كارلو التي توج بها للمرة الحادية عشر في تاريخه أيضا.

قال نادال عقب فوزه في النهائي الذي جرى على الملعب الذي يحمل اسمه "من الصعب دائما أن يحتفظ أي لاعب بأفضل مستوى له أسبوعا بعد آخر".

أضاف نادال "كانت بداية المباراة غريبة بسبب هطول الأمطار وشدة الرياح، لكن تستسيباس لاعب رائع، ويحتاج فقط إلى مزيد من الوقت حتى ينضج، مثل باقي اللاعبين الصاعدين".

بسؤاله عما إذا كان الوقت متاحا أمامه للراحة خلال الفترة المقبلة، رد نادال قائلا: "لا يوجد وقت للراحة في الوقت الراهن".

أوضح نادال "لعبت في مونت كارلو الأسبوع الماضي، والآن لعبت في برشلونة، وسوف أعود لإسبانيا مجددا بعد أسبوعين من خلال المشاركة في بطولة مدريد".