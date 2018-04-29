"سيتي" يقترب من رقمين قياسيين بالفوز 4-1 على وست هام

فاز مانشستر سيتي بسهولة 4-1 على وست هام يونايتد باستاد لندن اليوم الأحد ليبتعد بنقطتين فقط عن الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح ليروي ساني الفائزة بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي التقدم لسيتي، الذي ضمن اللقب قبل أسبوعين، في الدقيقة 13 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بباتريس ايفرا.

ووضع بابلو زاباليتا مدافع سيتي السابق الكرة في شباك فريقه وست هام 14 دقيقة بعد ذلك ليرفع رصيد سيتي إلى 100 هدف في الدوري هذا الموسم قبل أن يقلص ارون كريسويل الفارق من ركلة حرة في الدقيقة 42.

وأضاف جابرييل جيسوس وفرناندينيو هدفين في الشوط الثاني ليضمن سيتي الفوز ويترك وست هام متقدما بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويملك سيتي 102 هدف ويتأخر بهدف واحد عن الرقم القياسي للدوري الذي حققه تشيلسي في موسم 2009-2010.

ويملك بطل الدوري 93 نقطة متأخرا بنقطتين عن رقم تشيلسي القياسي أيضا في موسم 2004-2005.