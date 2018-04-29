سيلتيك بطلاً للدوري الأسكتلندي للعام السابع على التوالي

توج نادي سيلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم للعام السابع على التوالي بعد أن سحق ضيفه وجاره رينجرز 5-صفر اليوم الأحد في قمة جلاسجو، موسعاً الفارق مع أقرب منافسيه إلى عشر نقاط يستحيل تعويضها في المباريات الثلاث المتبقية حتى نهاية موسم المسابقة.

ودخل رينجرز المباراة بعد فشله في تحقيق الفوز على سيلتيك في ثماني مباريات، وسرعان ما سيطر أصحاب الأرض على المباراة بعد هدف التقدم بعد 14 دقيقة الذي أحرزه أودسون إدوارد.

وضاعف إدوارد النتيجة في الدقيقة 42 قبل أن يسجل جيمس فورست الهدف الثالث مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف توم روجيك الهدف الرابع في الدقيقة 47 وأكمل كالوم مكجريجور الخماسية في الدقيقة 53 لتعم الاحتفالات ملعب المباراة ابتهاجا بالفوز الكبير وتحقيق اللقب.

ويحتل رينجرز المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أبردين الثاني.