أهم إنجازات محمد صلاح خلال مشواره الكروي

جاء تتويج النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في انجلترا لموسم 2017 - 2018 ،بعد الإنجازات التي حققها مع الفريق الأحمر هذا الموسم، غير أن مسيرة اللاعب مع الأندية الأخرى التي لعب في صفوفها لم تخل أيضا من الإنجازات.

بدأ صلاح مشواره الكروي مع فريق المقاولون العرب المصري، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري موسم 2012 - 2013، ثم رحل إلى تشيلسي الانجليزي في النصف الثاني من موسم 2013 - 2014، لكنه انتقل على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي في النصف الثاني لموسم 2014 - 2015.

أعير صلاح لروما الإيطالي مطلع موسم 2015 - 2016، ليقرر فريق العاصمة شرائه بصورة نهائية فيما بعد، ثم انضم إلى ليفربول الانجليزي في يونيو 2017.

نستعرض أهم إنجازات محمد صلاح مع الأندية التي دافع عن ألوانها وعدد أهدافه مع كل منها والجوائز الشخصية التي حصل عليها خلال مشواره مع الساحرة المستديرة.

إنجازات محمد صلاح مع الأندية ومنتخب مصر



مع بازل

التتويج بالدوري السويسري موسم 2012 -2013

مع تشيلسي

التتويج بالدوري الانجليزي موسم 2014 - 2015

التتويج كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

منتخب مصر

الحصول على المركز الثاني بكأس الأمم الأفريقية 2017

التأهل لكأس العالم روسيا 2018

الجوائز الشخصية لمحمد صلاح

الجائزة عدد المرات الموسم

أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 1 2012

أفضل لاعب بالدوري السويسري 1 2012 - 2013

لاعب الموسم في روما 1 2015 - 2016

أفضل لاعب عربي 1 2016

أفضل لاعب في أفريقيا من (كاف) 1 2017

أفضل لاعب أفريقي من (بي بي سي) 1 2017

أفضل لاعب في انجلترا 1 2018

لاعب الشهر من رابطة الأندية الانجليزية 3

لاعب الشهر بالدوري الانجليزي 3

لاعب الشهر في ليفربول 6

لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا 3

أهداف صلاح في مسيرته مع الأندية

النادي عدد المباريات عدد الأهداف

المقاولون العرب 12 44

بازل السويسري 20 79

تشيلسي الانجليزي 2 19

فيورنتينا الإيطالي 9 26

روما الإيطالي 34 83

ليفربول الانجليزي41 46

ومع منتخب مصر ،لعب محمد صلاح 57 مباراة وسجل 33هدفا.

