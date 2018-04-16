كلينسمان: كأس العالم تبدأ من الدور الـ 16

قال يورجن كلينسمان، المدير الفني السابق لكل من المنتخبين الألماني والأمريكي لكرة القدم، إنه رفض عروضاً لتدريب منتخبات تشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه يعتزم العودة للتدريب عقب البطولة.

وقال كلينسمان في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية في عددها الصادر اليوم الاثنين إنه تلقى اتصالات من "أربعة أو خمسة منتخبات من المشاركين في كأس العالم"، لكن تولي مسؤولية أحدهم لم يكن يلبي طموحاته بالشكل الكافي.

وقال كلينسمان: "كانت جميعها منتخبات تطمح فقط لتخطي دور المجموعات.. الفرق التي اتصلت بي لم تكن تلبي طموحي من ناحية مستويات الأداء. بالنسبة لي، كأس العالم تبدأ فقط من دور الستة عشر".

وقال المدرب البالغ من العمر 53 عاما إنه مستعد لخوض تحد جديد بعد أن تولى تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 والمنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016.

وأضاف "أنا جاهز للبدء من جديد، وهناك فرص ستظهر عقب كأس العالم".

وأشار كلينسمان إلى أنه يرى مستقبله في الاستمرار بتدريب المنتخبات، لكنه يعتقد أن يواخيم لوف المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، في طريقه إلى تولي تدريب أحد أندية القمة في المستقبل.

ويتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ رحيل كلينسمان عن المنصب في عام 2006 ، ويستمر عقده حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

وقال كلينسمان عن لوف، الذي كان مدربا مساعدا له "أتوقع أن الأمر سيكون مغريا للوف إذا اختار أحد الأندية اللحظة المناسبة. لقد جذبني بايرن ميونخ في الماضي، وإذا طرق ريال مدريد أو برشلونة باب لوف، ربما يكون ذلك جاذبا له".