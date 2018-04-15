نيوكاسل يضمن بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز على أرسنال

ضمن نيوكاسل يونايتد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه أرسنال اليوم الأحد.

ومنح الكسندر لاكازيت التقدم لأرسنال بتسديدة في الدقيقة 14 لكن المهاجم ايوزي بيريز أدرك التعادل بعد نصف ساعة من البداية.

وكان نيوكاسل الطرف الأفضل في الشوط الثاني ومنحه مات ريتشي هدف الفوز في الدقيقة 68 بعد تمريرة متقنة من بيريز.

وضغط أرسنال بقوة لإدراك التعادل، لكن دفاع نيوكاسل حال دون ذلك ليحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر بينما ظل أرسنال في المركز السادس برصيد 54 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

وقال ريتشي لشبكة سكاي سبورتس "كان هدفنا في بداية الموسم الوصول إلى النقطة 40 ونجحنا في الوصول إلى ذلك الآن لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

"نريد الآن مواصلة الأداء بقوة ومحاولة إنهاء الموسم في مركز أفضل بقدر المستطاع".