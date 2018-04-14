برشلونة ينفرد بالرقم القياسي لأكبر سلسلة مباريات متتالية بدون هزيمة

خفف برشلونة من أثار الصدمة التي تعيشها جماهيره إثر الخروج من دوري أبطال أوروبا، وتقدم خطوة جديدة على طريق التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بلنسية 2 / 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت اليوم تعادلا مثيرا لأشبيلية مع ضيفه فياريال 2 / 2.

وانفرد برشلونة اليوم بالرقم القياسي لأكبر سلسلة مباريات متتالية في الدوري الإسباني بدون هزيمة، حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة 39 في الدوري، ويليه ريال سوسييداد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 38 مباراة متتالية في موسم 1979 / 1980.

وافتتح النجم الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 15 ثم أضاف الفرنسي صامويل أومتيتي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 51 قبل أن يرد بلنسية بهدف وحيد سجله دانيال باريخو من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يخوض مباراته في المرحلة أمام ليفانتي غدا الأحد، بينما تجمد رصيد بلنسية عند 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد.

ونجح برشلونة من خلال الفوز في استعادة توازنه شيئا ما بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها مساء الثلاثاء أمام روما الإيطالي صفر / 3 في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال، والتي أنهت مشوار الفريق الكتالوني في البطولة، حيث كان قد فاز ذهابا بملعبه 4 / 1 ، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 4 / 4 وتأهل روما بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وشهدت المباراة منافسة شرسة بين الفريقين حيث صنع كل منهما العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، لكن برشلونة يدين بفضل كبير في الفوز لحارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيجن، الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق، كما شكلت تحركات وتمريرات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني المخضرم أندريس إنييستا مصدر إزعاج دائم لدفاع بلنسية.

وقدم بلنسية بداية قوية وأظهر طموحا حقيقيا في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب كامب نو، حيث قدم عدة محاولات هجومية جادة في الدقائق الأولى لكن أغلبها انتهى على حدود منطقة الجزاء.