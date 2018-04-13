تأهل أرسنال وأتلتيكو ومارسيليا وسالزبورج للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي

واصل فريق أرسنال الانجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب تعادله 2 / 2 مع مضيفه سيسكا موسكو الروسي اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

كما تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني للدور ذاته، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، فيما اقتنص أولمبيك مارسيليا بطاقة التأهل بفوزه المثير 5 / 2 على ضيفه لايبزج الألماني.

وفجر سالزبورج النمساوي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بلاتسيو الإيطالي من البطولة، عقب فوزه عليه 4 / 1.

استغل أرسنال فوزه الكبير 4 / 1 على سيسكا في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل، بفوزه 6 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقدم سيسكا بهدفين حملا توقيع فيدور شالوف وكيريل نابايكين في الدقيقتين 39 و50، قبل أن ينتفض أرسنال في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز داني ويلبك وآرون رامسي هدفي الفريق الانجليزي في الدقيقتين 75 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

أخفق سبورتنج لشبونة في التأهل للدور قبل النهائي، رغم فوزه 1 / صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد.عجز الفريق البرتغالي عن تعويض خسارته صفر / 2 في مباراة الذهاب، ليحصل فريق العاصمة الإسبانية على بطاقة الترشح للمربع الذهبي.

وواصل سالزبورج مغامرته في المسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على لاتسيو، ليعوض خسارته 2 / 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ويفوز 6 / 5 في مجموع المباراتين.

ووضع مارسيليا حدا لطموحات لايبزج في البطولة، بعدما تغلب عليه 5 / 2، لينجح في تعويض خسارته صفر / 1 أمام منافسه الألماني في لقاء الذهاب، ويفوز 5 / 3 في إجمالي اللقائين.