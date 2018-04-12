صلاح ضمن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

يلتقي العين مع نظيره الفجيرة على ملعب استاد نادي شباب الأهلي ـ دبي بالعوير في السادسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة،