"نيشينو" بديلاً لخليلوجيتش في تدريب منتخب اليابان

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن اكيرا نيشينو، المدير الفني للاتحاد المحلي، سيحل بديلاً لوحيد خليلوجيتش في تدريب المنتخب الوطني قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

ولن يكون أمام نيشينو، الذي أمضى 10 مواسم في قيادة "جامبا أوساكا" وبات المدير الفني للاتحاد الياباني في 2016، الكثير من الوقت للاستعداد لكأس العالم، حيث ستلعب اليابان ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال.

وستخوض اليابان ثلاث مباريات ودية مقررة قبل انطلاق أولى مبارياتها في كأس العالم أمام كولومبيا يوم 19 يونيو المقبل.

وقاد خليلوجيتش (65 عاما)، الذي تولى المسؤولية في مارس 2015، اليابان لبلوغ النهائيات للمرة السادسة على التوالي عقب إنهائها على قمة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية متفوقة على السعودية واستراليا.

ومع ذلك، فإن الضغط على المدرب، الذي قاد الجزائر للوصول لدور 16 في كأس العالم 2014 في البرازيل، تزايد ولم يخفف التعادل مع مالي والهزيمة من أوكرانيا وديا الشهر الماضي من المخاوف بشأن مستوى الفريق قبل مشاركته في النهائيات.

وقال كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني في مؤتمر صحفي حاشد اليوم الاثنين: "بعد أن بلغنا نهائيات كأس العالم قمنا بترتيب بعض المباريات الودية، لكننا قررنا في النهاية إقالة خليلوجيتش قبل يومين. لم نتخذ هذا القرار بسبب نتائج المباريات أو بسبب تقريره فقط، ولكننا استمعنا بالطبع لآراء اللاعبين. "عقب مباراتي مالي وأوكرانيا، باتت العلاقة والثقة بين المدرب واللاعبين متراجعة للغاية".

وقال تاشيما إن المدرب البوسني لم يكن يتوقع القرار، مضيفاً "عندما أبلغته مباشرة، كان انطباعي انه شعر بالدهشة. لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف لذا فقد بدا عليه الإحباط بعض الشيء وكان يريد معرفة السبب".

ونيشينو، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب بلاده كلاعب، هو الأكثر شهرة في اليابان بسبب قيادته المنتخب الوطني نحو الفوز على البرازيل في أولمبياد لندن 1996.