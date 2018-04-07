سان جيرمان يقتنص التعادل مع سانت إيتيين قرب النهاية في دوري فرنسا

اقتنص باريس سان جيرمان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، التعادل 1-1 مع مستضيفه سانت إيتيين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وألغى هدف المدافع ماتيو ديبوشي بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع هدف ريمي كابيلا الذي سجله لسانت إيتيين في الشوط الأول.

وتلقت آمال سان جيرمان ضربة قوية عقب طرد برسنل كيمبمبي قبل نهاية الشوط الأول.

وظل سان جيرمان في الصدارة برصيد 84 نقطة قبل ست جولات على النهاية متقدما بفارق 17 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف نانت غدا السبت.

وبصرف النظر عن نتيجة مباراة موناكو غدا سيتوج سان جيرمان باللقب في حال فوزه على موناكو عندما يستضيفه الأسبوع المقبل.

ولو كان سان جيرمان قد فاز اليوم وخسر موناكو أمام نانت غدا كان بوسع فريق العاصمة التتويج باللقب.

ولم يهدد فريق المدرب أوناي إيمري، الذي خاض المباراة بدون لاعب وسطه المصاب ماركو فيراتي، مرمى أصحاب الأرض في الشوط الأول كثيرا.

وطرد المدافع كيمبمبي في الدقيقة 41 عندما حصل على الإنذار الثاني.

واقتنص سان جيرمان التعادل بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع عندما أرسل كيليان مبابي ضربة رأس حولها ديبوشي بقدمه في شباك فريقه.