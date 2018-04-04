رحيل راي ويلكينز قائد انجلترا السابق عن 61 عاما

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الانجليزية لكرة القدم وفاة قائد منتخب انجلترا السابق راي ويلكينز اليوم الأربعاء في أحد مستشفيات لندن عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وعانى ويلكينز من توقف في القلب السبت الماضي وأدخل إلى مستشفى سانت جورج، حيث وضعه الأطباء في غيبوبة صناعية.

وقالت الرابطة في بيان على تويتر "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويلكينز لاعب وسط منتخب انجلترا السابق عن عمر يناهز 61 عاما.

"نتقدم بأحر التعازي لكل أعضاء الرابطة وأفراد أسرته وجميع أصدقائه".

وشارك ويلكينز في 84 مباراة دولية مع منتخب انجلترا ما بين 1976 و1986.

كما لعب أكثر من 150 مباراة في كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، ولعب أيضا لفترات قصيرة في الخارج مع ميلانو الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال مسيرته التدريبية، التي امتدت على مدار 20 عاما، تولى تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني، كما عمل مساعداً في تشيلسي فترتين منفصلتين.