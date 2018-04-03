"السيتي" بدون "أجويرو" في موقعة ليفربول بدوري الأبطال غداً

استبعد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي من مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام غريمه المحلي ليفربول غداً الأربعاء على ملعب أنفيلد بعد اخفاقه في التعافي من إصابة في الفخذ في الوقت المناسب.

وأجويرو هو هداف سيتي على مر العصور بعدما سجل 199 هدفا في كل المسابقات مع النادي.

وأبلغ بيب جوارديولا مدرب سيتي مؤتمراً صحفياً قبل التدريب اليوم الثلاثاء "بقي في مانشستر ولم يأت معنا.

وأضاف المدرب الاسباني، الذي لم يكشف إذا كان أجويرو سيكون لائقا لمباراة القمة يوم السبت في الدوري الممتاز أمام جاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد، "يعاني من إصابة منذ أسبوعين ولم يتعاف بعد".

ويعني غياب أجويرو أن يبدأ البرازيلي جابرييل جيسوس على الأرجح في الهجوم، لكن كانت هناك أنباء طيبة على صعيد الاصابات بعدما استعاد الظهير الأيسر فابيان ديلف، الغائب منذ فبراير الماضي، لياقته وربما يظهر في التشكيلة الأساسية.