أميركا اللاتينية أسرع من أوروبا في شراء تذاكر "مونديال روسيا"

ذكرت احصاءات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء أن مشجعي أمريكا اللاتينية يشترون تذاكر مباريات كأس العالم في روسيا أسرع من الأوروبيين.

وقال الفيفا إن 394433 تذكرة تم بيعها في أحدث مرحلة من مراحل طرح تذاكر كأس العالم للبيع، من بينها 216134 تذكرة خصصت لمشجعين من الدولة المستضيفة.

ومثل المشجعون من الولايات المتحدة أكبر شريحة بين المشجعين الأجانب حيث اشتروا 16642 تذكرة على الرغم من أن منتخبهم لم يتأهل لكأس العالم، لكن إذا نظرنا إلى أعداد المشجعين من حيث بلد الإقامة، فان شريحة من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة ذهبت للجالية الناطقة بالإسبانية كبيرة العدد.

وجاء أكبر خمسة مشترين بعد ذلك من الأرجنتين (15006) وكولومبيا (14755) والمكسيك (14372) والبرازيل (9962) وبيرو (9766).

وتصدرت ألمانيا، التي سيدافع منتخبها عن اللقب، الدول الأوروبية بعدما اشترى مشجعوها 5974 تذكرة بينما أكملت الصين (6598) واستراليا (5905) والهند (4509) قائمة العشرة الأوائل.

وأخفقت الصين والهند أيضا في التأهل.

وقال المنظمون إن الشريحة الأخيرة من تذاكر كأس العالم ستطرح للبيع اعتبارا من 18 ابريل الجاري.