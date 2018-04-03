ثلث مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا كانت من جانب واحد

أوضح مسح أجراه معهد مقره سويسرا أن حوالي ثلث مباريات دوري أبطال اوروبا لكرة القدم هذا الموسم كانت من جانب واحد وانتهت بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

وحلل معهد سي.آي.ئي.إس لمراقبة كرة القدم نتائج 29 مسابقة أوروبية - 27 بطولة دوري محلية، إضافة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي، وتوصل إلى أن عدد المباريات "غير المتكافئة" ارتفع في 20 من هذه المسابقات مقارنة بالموسم الماضي.

وقال المعهد "أظهر التحليل وجود اتجاه عام نحو عدم توازن تنافسي في كرة القدم الأوروبية".

وقال الكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن الافتقار للتوازن هو أكبر مشكلة تواجه اللعبة على مستوى الأندية في القارة.

وفرض عدد قليل من أندية الصفوة السيطرة على دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، بينما تحولت العديد من بطولات الدوري المحلية إلى سباق من جانب واحد، مثل الدوري الألماني، حيث يشق بايرن ميونيخ طريقه نحو سادس لقب على التوالي.

وأوضح المسح أن دوري الأبطال شهد العدد الأكبر من المباريات التي انتهت بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر بنسبة 29.5 بالمئة مقابل 21 بالمئة في المرحلة ذاتها الموسم الماضي.

ومن بين بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كانت النسبة الأعلى في انجلترا وبلغت 21.9 بالمئة والأقل في الدوري الألماني وبلغت 11.1 بالمئة، في انخفاض قدره 5.6 بالمئة عن الموسم الماضي على الرغم من المباريات العديدة غزيرة التهديف التي كان بايرن طرفا فيها.

وبلغت أرقام بطولات الدوري الكبيرة الأخرى في اوروبا 19.8 بالمئة في الدوري الايطالي و17.9 بالمئة في الدوري الاسباني و17.6 بالمئة في الدوري الفرنسي.

وقال التقرير إن بطولة الدوري الأوروبي شهدت مباريات غير متكافئة بنسبة 16.1 بالمئة فقط، بينما كانت النسبة الأقل من المباريات غير المتوازنة في الدوري الروسي وبلغت 10.5 بالمئة.