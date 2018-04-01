توتنهام يفك العقدة بثلاثية في تشلسي

عزز توتنهام هوتسبير آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على مضيفه تشيلسي اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

ارتفع رصيد توتنهام إلى 64 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق ثماني نقاط كاملة على تشيلسي (حامل اللقب)، صاحب المركز الخامس، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم.

تقدم تشلسي بهدف مباغت حمل توقيع مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 30، مسجلا هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم والأول منذ 96 يوما، لكن الدنماركي كريستيان إيركسن أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.