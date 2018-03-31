"شالكه" يؤجل تتويج "البايرن" بطلا للدوري الألماني

فاز شالكه 2- صفر على فرايبورج، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين اليوم السبت، ليؤجل تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأسبوع آخر على الأقل، ويحكم قبضته على المركز الثاني قبل ست جولات على النهاية.

ووضع دانييل كاليجوري صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 63 بركلة جزاء مثيرة للجدل، وأضاف جيدو بورجشتالر الهدف الثاني بعد ذلك بعشر دقائق، ليحقق شالكه انتصاره السادس على التوالي.

وقبل ذلك بقليل، طرد نيلز بيترسن لاعب فرايبورج لحصوله على الإنذار الثاني، وطلب الحكم من المدرب كريستيان شترايش ترك مكانه على مقاعد البدلاء بسبب الاعتراض.

ويتأخر شالكه بفارق 14 نقطة عن بايرن، الذي يملك 66 نقطة ويستضيف بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث اليوم السبت، ولن يكون الفوز كافيا لضمان إحرازه اللقب للمرة السادسة على التوالي.

وواصل رازن بال شبورت لايبزيج رحلته نحو العودة للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا بتغلبه 3-2 على هانوفر ليرفع رصيد إلى 46 نقطة في المركز الرابع متقدما بنقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع أوجسبورج.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.