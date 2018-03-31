صلاح يلدغ كريستال بالاس في الوقت القاتل

بفضل هدف متأخر حمل توقيع المصري الدولي محمد صلاح صعد ليفربول إلى المركز الثاني في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 اليوم السبت على مضيفه كريستال بالاس اللندني المهدد بالهبوط.

وبالفوز 19 هذا الموسم رفع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب رصيده إلى 66 نقطة من 32 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي لعب 30 مباراة والذي سيلتقي في وقت لاحق مع ضيفه سوانزي سيتي الويلزي.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز 16.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه الصربي لوكا ميليفويفيتش قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 49 عن طريق ساديو ماني.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 84 عندما أرسل صلاح هداف البطولة الكرة إلى داخل شباك الضيوف من مدى قريب ليرفع رصيده إلى 29 هدفا في الدوري متفوقا بفارق خمسة أهداف على هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الثاني في الترتيب.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة وسيلتقي في وقت لاحق من اليوم مع ضيفه إيفرتون التاسع في القائمة.

