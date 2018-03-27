استئناف الدوري اليوناني بعد أسبوعين من "واقعة المسدس"

قررت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء رفع الإيقاف عن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم بعد مرور أكثر من أسبوعين على واقعة اقتحام رئيس أحد الأندية لملعب وهو يحمل سلاحاً.

وتوقف الدوري يوم 12 مارس الماضي بعد يوم واحد من نزول إيفان سافيديس رئيس نادي باوك أرض الملعب وهو يحمل مسدساً معلقاً حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه في الدقائق الأخيرة خلال لقاء ضد منافسه على اللقب أيك أثينا.

واتخذ جيورجيوس فاسيلياديس، نائب وزير الثقافة والرياضة، قرار رفع الإيقاف بعد يوم واحد من موافقة أندية الدوري الممتاز بالاجماع على تغييرات بميثاق القواعد الانضباطية مع تقديم مقترحات لتطوير دوري الأضواء.

وقالت الوزارة في بيان "قرر نائب وزير الثقافة والرياضة رفع الإيقاف عن بطولة الدوري الممتاز بأثر فوري وكذلك عن كأس اليونان".

وأظهرت لقطات فيديو اقتحام رجل الأعمال سافيديس لأرض الملعب وهو يحمل مسدساً معلقاً بحزامه، ما أدى لإيقاف مباريات الدوري الممتاز لأجل غير مسمى.

وتم إيقاف المباراة وتقرر لاحقاً احتساب فوز باوك 1-صفر.

واعتذر سافيديس عن تصرفاته، لكن ناديه لا يزال يواجه تهديدات بالتعرض لعقوبات.

وحذر الاتحاد الدولي (الفيفا) اليونان، وطالبها باتخاذ إجراءات صارمة في هذه القضية أو ستصبح مهددة بالإيقاف.