أرسنال يمدد عقد محمد النني

اعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه مدد عقد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر.

وأوضح النادي في بيان بموقعه على الانترنت دون الكشف عن تفاصيل التعاقد ومدته "يسعدنا الاعلان عن توقيع محمد النني لعقد جديد طويل الأمد مع النادي". وذكرت تقارير صحفية أن العقد الجديد سيبقي النني مع أرسنال حتى 2022.

وشارك الدولي المصري في 65 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه في يناير كانون الثاني 2016 من بازل السويسري.

وبدأ النني (25 عاما) مسيرته في المقاولون العرب المصري قبل الانضمام إلى بازل في 2013 ليساهم في فوز الفريق بثلاثة ألقاب للدوري هناك.

وأضاف النادي "نتوجه بالتهنئة إلى النني على عقده الجديد ونتطلع لمواصلة العمل سويا خلال المواسم المقبلة".

وقال النني، الذي كان ضمن التشكيلة التي قادت مصر إلى نهائيات كأس العالم في روسيا لأول مرة منذ 1990، عبر صفحته على فيسبوك إلى جوار صورة له مع مدربه أرسين فينجر "رسميا سنستمر سويا لمدة أطول لنواصل ما بدأناه من أجل وضع أرسنال في المكانة التي يستحقها في أوروبا والعالم".

وقال فينجر مدرب أرسنال عن النني "أنا سعيد للغاية بوجوده معنا. هو شخص متواضع ورائع ويدافع ويهاجم بشكل جيد.