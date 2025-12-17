الفاريز مطلب «البارسا».. وفيتينها القطعة المفقودة في الريال



ذكرت تقارير اسبانية أن نادي برشلونة يرفض التراجع عن مساعيه لضم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على الرغم من الصعوبات المالية التي ستواجه الصفقة، وتُكنّ إدارة النادي الكتالوني، ولا سيما خوان لابورتا رئيس النادي، إعجاباً كبيراً بالمهاجم الأرجنتيني، الذي تألق مع أتلتيكو مدريد خلال الموسمين الماضيين، والذي سجل 11 هدفاً وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم. وقد يصبح بيع روبرت ليفاندوفسكي أمراً بالغ الأهمية لتخفيف عبء الرواتب المرتفعة وتسهيل انضمام ألفاريز.



وقد تتجاوز قيمة اللاعب الأرجنتيني 100 مليون يورو، ويحتاج بطل إسبانيا إلى تحقيق قاعدة 1:1 للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

على صعيد متصل، كشفت صحيفة ماركا أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض لضم البرتغالي فيتينها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل. ويرى النادي أن لاعب الوسط البرتغالي القطعة المفقودة لاستعادة السيطرة على خط وسطه.