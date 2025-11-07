«التعثر القاري» يفرض نفسه على مباريات قمة الدوري الإسباني



يسعى ريال مدريد وبرشلونة، قطبا دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى التعافي محلياً واستعادة الثقة قبل فترة التوقف الدولي التي تستمر أسبوعين بعد التعثر في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 30 نقطة بعد 11 مباراة، بفارق خمس نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.



ومع ذلك، فإن تذبذب المستوى أمام المنافسين الأقوى أدى إلى انتقادات لسياسة التناوب التي ينتهجها تشابي ألونسو، مدرب ريال، الذي يسعى للعودة إلى المسار الصحيح عندما يحل ضيفاً على رايو فايكانو، في الدوري الأحد.



وتعرض ريال مدريد للهزيمة 1- 0 أمام ليفربول يوم الثلاثاء عندما تألق تيبو كورتوا، حارس المرمى البلجيكي الدولي، ليمنع خسارة أكبر.



رغم تألق كورتوا، فإن الهزيمة سلطت الضوء على المخاوف بشأن قدرة ريال مدريد على مقارعة الكبار قارياً. وألقت هذه النتيجة بظلالها على التفاؤل الناجم عن الفوز 2-1 على برشلونة قبل أسبوعين.



ومنذ توليه المسؤولية خلفاً لكارلو أنشيلوتي، في مايو أيار الماضي، قاد ألونسو الفريق لتحقيق 18 فوزاً في 21 مباراة في كل المسابقات.



ومع ذلك، فإن الخسارة أمام باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد وليفربول، إلى جانب القرارات الخططية، مثل عدم الاعتماد على الوافدين الجديدين ترينت ألكسندر أرنولد، وإندريك، أثارت شكوكاً بشأن نهج ألونسو.



وقال ألونسو بعد الخسارة أمام ليفربول عقب هدف أليكسيس ماك أليستر بضربة رأس: «كانت مباراة صعبة للغاية وسريعة الوتيرة وافتقرنا إلى المزيد من التهديد لإحداث ضرر في الثلث الأخير من الملعب. صمد تيبو، لكن ذلك الهدف منحهم الأفضلية، ثم عانينا قليلاً. لا داعي للوم الفريق. ما زلنا في شهر نوفمبر. (يوم الثلاثاء) كانت هناك بعض الأمور التي كانت تعمل بشكل جيد، وأخرى تحتاج إلى تحسين».



نقاط الضعف الدفاعية



وانكشفت نقاط ضعف برشلونة الدفاعية مرة أخرى في تعادله المثير 3-3 مع كلوب بروج، في دوري الأبطال الأربعاء. وحقق فريق المدرب هانز فليك ثلاثة انتصارات في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، واستقبل 14 هدفاً خلال تلك الفترة، ولم يحافظ الفريق على نظافة شباكه إلا في ثلاث مباريات منذ بداية الموسم، كان آخرها في منتصف سبتمبر الماضي.



ويحل برشلونة السبت ضيفاً على سيلتا فيغو، الذي فاز في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم لأكثر من شهر.



ويحظى برشلونة بدفعة بعودة روبرت ليفاندوفسكي، وداني أولمو، بعد تعافيهما من الإصابة، بعد دخولهما بديلين قبل مرور ساعة من زمن المباراة أمام بروج، في حين يستعيد الشاب لامين يامال مستواه بعد فترة غياب بسبب الإصابة.



ومع ذلك، سيستمر غياب لاعبين أساسيين أمثال رافينيا، وبيدري، وجافي، وحارسي المرمى خوان غارسيا، ومارك أندريه تير شتيغن، للإصابة.



وقال فليك بعد التعادل في بلجيكا: «يتعين علينا تحليل كل شيء والتحدث إلى اللاعبين ومحاولة تقديم أداء أفضل. لكننا نريد اللعب بأفكارنا الخاصة. التعادل 3-3 ليس النتيجة الأمثل لنا بالطبع، علينا مناقشة هذا الأمر، لكن الجانب الإيجابي في المباراة هو أننا تمكنا من العودة في النتيجة بعد أن تقدم المنافس ثلاث مرات».



ويسعى فياريال للتعافي من هزيمته المفاجئة 1- 0 أمام بافوس القبرصي في دوري الأبطال الأربعاء، ويحل ضيفاً على إسبانيول السبت، ساعياً للحفاظ على المركز الثالث الذي يحتله برصيد 23 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد.