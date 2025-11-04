«بعيد الدار».. الريال شهر من الخصام مع البيرنابيو



في واحدة من الحالات النادرة جداً، يبتعد فريق عن ملعبه قرابة الـ30 يوماً في حالة أقرب للخصام بين النادي واستاده.



هذا ما فرضته قرعة موسم الريال على الفريق الملاكي الذي يستهل اليوم سلسلة من اللقاءات المتواصلة بعيداً عن أرضه، في مشوار ينتهي في ديسمبر المقبل، حيث سيظل ريال مدريد بعيداً عن قلعة سنتياغو بيرنابيو طوال شهر نوفمبر الجاري بداية من لقاء اليوم أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.



ويتجه ريال في التاسع من الشهر الجاري إلى ملعب رايو فاليكانو، ثم يتنقل بعده إلى ملعب إليتشي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ولا تتوقف رحلة الريال بعيداً عن معلقة التاريخي عند هذا الحد، بل سيعود للعب في الأبطال في السابع والعشرين من الشهر الجاري على أرض أولمبياكوس اليوناني، وتتواصل رحلة الاغتراب عن سنتياغو بيرنابيو للمباراة الخامسة على التوالي عندما يواجه النادي الملكي مضيفه جيرونا في الأول من نهاية الشهر الجاري وتنتهي رحلة البعاد عن قلعة النادي الملكي في الثالث من ديسمبر عندما يحل الفريق ضيفاً على اتلتيك بيلباو.



وأخيراً يعود الريال إلى معقله ليواجه ستليافيغو في السابع من ديسمبر لتنتهي رحلة تتجاوز الشهر بعيداً عن قلعة البيرنابيو.