أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني



فاز فريق أتلتيكو مدريد 3 - 0 على ضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.



وبعد شوط أول سلبي، بدأ أتلتيكو مدريد في زيارة شباك ضيفه بداية من الدقيقة 64 عندما حصل خوسي خيمينيز، على ركلة جزاء، سجلها بنجاح الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بتسديدة قوية على يمين الحارس فلادكوديموس.



وفتح الهدف طريق أتلتيكو مدريد لتسجيل المزيد، حيث نجح الأرجنتيني تياجو ألمادا في إضافة الهدف الثاني بعدما تابع كرة عرضية أمام المرمى من جوليانو سيميوني في الدقيقة 77.



وختم النجم المخضرم، الفرنسي أنطوان جريزمان الثلاثية بهدف من تسديدة أرضية قوية بعد هجمة سريعة لفريقه.



رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يتقابل الأحد مع إلتشي.



أما إشبيلية فقد تجمد رصيده عند النقطة 13 في المركز الحادي عشر.