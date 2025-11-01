فيا ريال يقفز إلى وصافة الدوري الإسباني



فاز فريق فيا ريال على ضيفه رايو فايكانو 4 - 0، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.



وسجل جيرارد مورينو هدف التقدم في الدقيقة 22، ثم أضاف ألبرتو موليرو الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وبعد دقيقتين فقط سجل سانتي كوميسانيا الهدف الثالث، قبل أن يختتم آيوزي بيرياز الثلاثية.



ورفع فيا ريال رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، والذي يواجه فريق فالنسيا.



أما فايكانو فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن إلتشي الثامن، وأتلتيك بلباو التاسع.