ريال مدريد يطلب حماية «فيفا» للاحتفاظ بـ«قاعدة لا تمس»



ذكر تقرير إخباري أن فريق ريال مدريد سوف يخوض مباراتين في أقل من 72 ساعة لأول مرة هذا الموسم، رغم توصيات «فيفا» بوجود فترة راحة كافية بين المباريات.



وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية «أن ريال مدريد سيلعب ضد جيرونا على ملعب الأخير يوم الأحد 30 نوفمبر، ثم الأربعاء الثالث من ديسمبر، على ملعب سانت ماميس ضد أتلتيك بلباو.



ويأتي هذا التعديل بسبب إعادة هيكلة مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، نتيجة لإقامة بطولة كأس السوبر الإسباني، البطولة التي تستضيفها السعودية بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد؛ لذلك سيتم تقديم مواعيد مباريات هذه الفرق الأربعة إلى يومي 2 و3 ديسمبر، حيث تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو يوم الثلاثاء في التاسعة مساء، ومباراة أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد يوم الأربعاء في الساعة السابعة.



وحتى الآن يحصل ريال مدريد على فترة راحة بحد أدنى 3 أيام بين مبارياته الرسمية، حيث كان النادي قد وضع ذلك كقاعدة غير قابلة للنقاش. وفي مارس 2024. أكدت قناة ريال مدريد بعد واقعة مماثلة على أن: ريال مدريد لن يلعب مجدداً دون 72 ساعة راحة، ولهذا الغرض، سيلتمس حماية «فيفا».