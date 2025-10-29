فينيسيوس يعتذر عن انفعاله على ألونسو في الكلاسيكو



اعتذر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد عن انفعاله على المدرب تشابي ألونسو، خلال مواجهة برشلونة، مساء الأحد الماضي، في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني.

فاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2 - 1 على ملعب سانتياغو برنابيو ليبتعد بفارق 5 نقاط في الصدارة عن منافسه الكتالوني، حامل لقب الموسم الماضي، وذلك بعد مرور 10 جولات من الدوري الإسباني.



وفي الدقيقة 71 انفعل فينيسيوس جونيور بشدة على قرار ألونسو مدرب ريال مدريد باستبداله، حيث غادر الملعب متحدثاً بلهجة غاضبة وتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس قبل أن يعود بعد دقائق قليلة ليجلس بجوار زملائه على مقعد البدلاء.



وكتب فينيسيوس رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مساء الأربعاء «أود الاعتذار لجماهير ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في مباراة الكلاسيكو».



أضاف البرازيلي الدولي «مثلما اعتذرت بشكل شخصي خلال التدريبات اليوم، أود الاعتذار مجدداً لزملائي في الفريق وإدارة النادي ورئيسه».



وبرر فينيسيوس انفعاله، قائلاً: «أحياناً يتغلب علي شغفي؛ أرغب في الفوز ومساعدة فريقي، وطبيعتي التنافسية وراؤها حبي لريال مدريد وكل ما يمثله». واختتم نجم ريال مدريد رسالة اعتذاره «أعدكم بمواصلة الكفاح في كل لحظة من أجل ريال مدريد، وهو ما أفعله منذ اليوم الأول لي مع الفريق».