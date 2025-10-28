نقطة اللا عودة.. المال والاحترام يفقدان فينيسيوس الثقة في النادي الملكي



رغم عودته المذهلة للملاعب، فإن العلاقة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، وتشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الملكي تقلق مسؤولي النادي العريق.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن مستقبل التعايش بين الجناح الدولي البرازيلي والمدرب الإسباني يبدو مهدداً بشكل خطير.



واستمتع ريال مدريد أول أمس الأحد بمباراة كلاسيكو طال انتظارها، حيث تغلب 2 - 1 على ضيفه ومنافسه التقليدي برشلونة، ليضع حداً لمسلسل هزائمه أمام الفريق الكتالوني، الذي استمر في لقاءات الفريقين الأربعة الأخيرة بمختلف المسابقات، ويعزز الفريق الأبيض موقعه على قمة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط أمام غريمه اللدود.



وتم بناء هذا النجاح في سياق متوتر للغاية، فبالإضافة للمعركة الشرسة بين الفريقين على أرض الملعب، نجحت تصريحات لامين يامال، لاعب برشلونة، قبل المباراة في صب الزيت على النار، ليدخل النجم الإسباني الشاب في مشادة مع فينيسيوس جونيور عند صافرة النهاية.



ومن حيث مستواه على أرض الملعب، كان فينيسيوس بلا شك ثاني أهم لاعب في هذا الكلاسيكو، وفي الواقع، قدم الجناح الموهوب (25 عاماً) أداءً رائعاً يتماشى مع بدايته الممتازة للموسم، وأسكت منتقديه.



ومع ذلك، لا تزال علاقة فينيسيوس وألونسو هشة، كما يتضح من خروجه في الدقيقة 72 من المباراة، بعد استبداله بمواطنه رودريجو، حيث لم يعجب اللاعب رقم 7 في ريال مدريد بهذا التغيير، وأبلغ مدربه بذلك.



ورفض فينيسيوس مصافحة ألونسو، وتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، حيث نقل موقع (فوت ميركاتو) الإلكتروني قوله: «سأذهب إلى الجحيم. سأرحل عن هذا الفريق»، ليرد تشابي ألونسو، وهو في حالة من الغضب الشديد: «هيا يا فينيسيوس، اذهب إلى الجحيم».



وبعد هذا الجدل اللفظي، أوضحت إذاعة (كادينا سير) أن المدرب الإسباني قد يفرض عقوبة على فينيسيوس، مضيفة أن إدارة ريال مدريد ستدعم هذا القرار.



وأشارت المحطة إلى أن هذا الخلاف يظهر بوضوح مدى انهيار الحوار بين الرجلين، مؤكدة أن فينيسيوس لا يحب معاملة مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق تجاهه.



وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، دقت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية ناقوس الخطر، حيث أكد برنامجا (إل لارجويرو) و(إل تشيرينجيتو) أنه إذا استمر الوضع، فلن يبقى فينيسيوس في ريال مدريد، حيث أضافا أن ثقة البرازيلي في مدربه قد تلاشت.



ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، هنأ تشابي ألونسو جميع لاعبيه بعد المباراة، بمن فيهم فينيسيوس، لكن المشكلة تبدو أعمق، فبموجب عقد حتى عام 2027، من غير المرجح أن يمدد اللاعب عقده إذا لم تتغير الأمور.



ويطالب فينيسيوس بمزيد من المال من مسؤولي الريال، ويعتقد الآن أنه يستحق المزيد من الاحترام من مدربه.



ويتعين على الريال معالجة هذا الموقف المتوتر بشكل مباشر في الأشهر القليلة المقبلة، فيما شددت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على أنه ليس هناك شك في أن الثنائي وصلا إلى نقطة اللا عودة.