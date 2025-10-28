مطعم يسخر من لامين يامال



بطريقة ساخرة جداً استغل أحد المطاعم المستوى الذي ظهر به لامين يامال في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وعدم تقديم النجم الإسباني الصاعد المستوى، الذي كان ينتظره منه خصوصاً بعد التحديات، التي أشعلها قبل المباراة هو والده.



ونشر المطعم تغريدة كتب فيها: «تقييم لامين يامال في مباراة الكلاسيكو 3.9، ووجبتنا بي 3.99 يورو، على الأقل وجبتنا لا تخذلك».



وربما استوحى المطعم هذه التغريدة من فيديو بثه منير نصراوي، والد اللاعب قبل الكلاسيكو وهو يطبخ قائلاً بسخرية: «أنا أطبخ هنا وابني سيطبخهم هناك» وعمل على المقارنة، لكن الحقيقة أن تقييم يامال لم يكن 3.9 في المباراة فقد بلغ 6.8 من أصل 10 درجات.