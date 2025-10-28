أتلتيكو مدريد يعرف أخيراً الفوز بعيداً عن ملعبه



حقق فريق أتلتيكو مدريد أول فوز خارج ملعبه في مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالتغلب على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 2 - 0، في ختام منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. وبعد ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة خارج ملعبه، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع. أما ريال بيتيس فتوقفت صحوته بعدما كان سجله خالياً من الهزائم في الجولات الخمس الماضية، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس.



وأنجز الفريق المدريدي المهمة بهدفين في الشوط الأول، سجلهما جوليانو سيميوني وأليكس باينا في الدقيقتين 3 و45+2. وفي الجولة المقبلة، يلعب أتلتيكو مدريد على ملعبه ضد إشبيلية، بينما يستضيف ريال بيتيس نظيره مايوركا، وقبلها يلعب ضد بالما ديل ريو في كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس.