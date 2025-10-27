الونسو يحرم فليك من رقم غوارديولا الاستثنائي



تغلب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على نظيره في برشلونة الألماني هانسي فليك في أول مواجهة تجمعهما ليكتب فصلاً جديداً من فصول الكلاسيكو الأشهر في العالم. وجاء فوز ريال مدريد على غريمه برشلونة 2-1 بعد مباراة مثيرة لينهي عقدة لازمت الميرينغي في الكلاسيكو في المواجهات الأربع الأخيرة، وليوسع الفريق الملكي الفارق في صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 10 جولات إلى خمس نقاط عن مطارده برشلونة.

وحرمت الهزيمة هانسي فليك مدرب برشلونة الذي كان يتطلع قبل المواجهة إلى وضع اسمه في قائمة تاريخية لأساطير «البلاوغرانا» التدريبية من معادلة إنجاز بيب غوارديولا أحد أنجح المدربين الذين قادوا برشلونة في فترة ذهبية.



فليك فاز في أول أربع مباريات له في قيادة برشلونة في الكلاسيكو بعد أن فرض هيمنته على المواجهة أمام الغريم التقليدي، لكنه بعد خسارة الأمس، فشل في معادلة إنجاز استثنائي حققه مدرب واحد فقط وهو بيب غوارديولا عندما قاد الفريق للفوز في أول خمس مباريات كلاسيكو، وذلك خلال الفترة بين عامي 2008 و2010، حيث فاز برشلونة على ريال مدريد حينها مع غوارديولا في الدوري 2-0 و6-2 و1-0 و2-0 و5-0، قبل أن تتوقف سلسلة المدرب الإسباني السابق في الكلاسيكو السادس له بالتعادل 1-1 في موسم 2010-2011.



تفوق ألونسو أمام فليك في الكلاسيكو لم يكن الأمر الإيجابي فقط للمدرب الإسباني في أول مواجهة له أمام فليك، لكنه نجح في إنهاء عقدة طاردته بعدما تفادى الخسارة في أول كلاسيكو يقوده فيه ريال مدريد، إذ أن 7 من آخر 8 مدربين للميرينغي خسروا أول كلاسيكو لهم في الدوري الإسباني.

وباستثناء الفرنسي زين الدين زيدان الذي فاز على برشلونة 2-1 في كامب نو في موسم 2016-2017 في أول كلاسيكو يقود فيه ريال مدريد، إلا أن القائمة شهدت خسارة مدربين عدة في التحدي الأول لهم في المباراة الأكبر في العالم، إذ منذ عام 2008، سقط مدربون لهم وزنهم في أول اختبار للكلاسيكو مع الفريق الملكي أبرزهم مانويل بيليغريني وجوزيه مورينهو وكارلو أنشيلوتي وخواندي راموس ورافائيل بينيتيز وسانتياغو سولاري وجولين لوبيتيغي.