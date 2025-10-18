برشلونة في امتحان جيرونا قبل الكلاسيكو



يتطلع فريق برشلونة للعودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف فريق جيرونا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويأمل برشلونة في العودة إلى الانتصارات قبل أن يرتحل إلى سنتياغو بيرنابيو لمواجهة الريال في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



وكان برشلونة تلقى هزيمة كبيرة قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة عندما خسر 1 - 4 أمام أشبيلية، وهي الخسارة التي أبعدت الفريق عن صدارة جدول الترتيب، حيث تراجع للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.



وكانت الخسارة أمام أشبيلية هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة في كل البطولات، حيث سبقها الخسارة 1 - 2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.



وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة لاعتلاء قمة جدول الترتيب، ولو بشكل مؤقت، حال فوزه على جيرونا.



ولذلك حرص هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة نسيان آخر مباراتين، والتركيز في المباراة المقبلة من أجل العودة لطريق الانتصارات.



ويعاني برشلونة من الكثير من الغيابات، لا سيما في خط الهجوم، حيث سيفقد جهود روبرت ليفاندوفسكي وورافينيا للإصابة، فيما تحوم شكوك بسيطة حول مشاركة لامين يامال في اللقاء.



كما يغيب أيضاً خوان غارسيا ومارك أندريه تير شتيغن عن اللقاء، بالإضافة إلى جافي وداني أولمو، كما تحوم الشكوك حول مشاركة فيرمين لوبيز وفيران توريس.



ولن تكون مهمة برشلونة في تحقيق الفوز سهلة، خصوصاً وأن فريق جيرونا هو الآخر سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط.



ويدخل جيرونا المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما فاز في الجولة الماضية على فالنسيا 2 - 1 لينهي سلسلة من عدم الفوز استمرت لست مباريات، والتي شهدت تعادله في 3 مباريات والخسارة في مثلها.

استمرار الصدارة



ويلتقي ريال مدريد مع مضيفه خيتافي الأحد في مباراة سيسعى الريال للفوز بها من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب.



ويعلم الريال أنه لا يمكنه خسارة أي نقاط إذا أراد الاستمرار في صدارة جدول الترتيب أو توسيع الفارق بينه وبين برشلونة، في حال تعثره أمام جيرونا.



ويعول تشابي ألونسو، المدير الفني للريال، على الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه خصوصاً بعد فوزه في آخر مباراتين قبل فترة التوقف الدولي وتسجيله ثمانية أهداف في المباراتين، حيث فاز على كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا 5 - 0 وعلى فياريال 3 - 1.