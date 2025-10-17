فليك ينفي وجود تدخل في اختياراته لتشكيلة برشلونة



نفى هانز فليك، مدرب برشلونة، الجمعة، ما ذكرته تقارير عن وجود انقسامات داخل النادي، كما نفى ما يتردد حول أن المدير الرياضي ديكو ضغط عليه لإشراك لامين يامال أساسياً أمام باريس سان جيرمان، رغم وصول الجناح متأخراً للتدريبات.



وقبل المباراة المقررة أمام جيرونا، السبت، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وصف فليك تلك الادعاءات بأنها هراء، مؤكداً استقلاليته في اختيار التشكيلة وعلاقته الإيجابية مع ديكو.



وقال فليك في مؤتمر صحفي: «لا أعرف من أين حصلتم على هذه المعلومات، ولكن في النهاية أنا آسف على اختيار هذه الكلمات، لكن هذا هراء تماماً، حسناً؟!».



وأضاف: «لم يطلب مني ذلك أبداً، أقدر حقاً مدى إيمانهم بعملي، لم يُطلب مني أبداً شيء كهذا. لذا يمكنني قول إن هذا هراء! وإذا قال أحد هذا فهو يكذب».