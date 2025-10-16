يامال يقتحم قائمة فوربس لأعلى اللاعبين أجراً في عام 2025



اقتحم لامين يمال، جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً النخبة المالية في عالم كرة القدم، حيث جاء ضمن قائمة فوربس لأعلى 10 لاعبين أجراً في عام 2025.



وتصدر رونالدو قائمة فوربس الأخيرة بدخل مذهل بلغ 280 مليون دولار هذا العام، محافظاً على هيمنته على قمة كرة القدم المالية، بعد أن وقع اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً على تمديد عقده لمدة عامين مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.



ويقترب المهاجم البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى وضعية الملياردير، وتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لثلاث سنوات متتالية في مايو الماضي، من تسجيل 1000 هدف في مسيرته.

وذكرت مجلة فوربس إن لامين يمال عزز رعاته، من خلال إضافة شركة بيتس باي دري إلى مجموعة تضم بالفعل شركات أديداس وكونامي وباوريد، ما دفع أرباحه إلى 43 مليون دولار.وكافأ برشلونة اللاعب الشاب بعقد جديد حتى عام 2031 بعد فوز النادي بالثلاثية المحلية المكونة من الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسبانية.كما ورث لامين يمال القميص الشهير رقم 10، الذي كان يرتديه ميسي في السابق، وهو ما يمثل تسليماً رمزياً للشعلة.



ويحتل ليونيل ميسي المركز الثاني بمبلغ 130 مليون دولار، حيث حصل مهاجم إنتر ميامي (38 عاماً) على أغلب دخله، من خلال الصفقات خارج الملعب.



وتضم محفظة ميسي للإعلانات وحقوق استخدام صوره واسمه شركات مثل أديداس ولايز وماستركارد، كما أطلق مشروباً رياضياً العام الماضي.



ويحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثالث في القائمة بحصوله على 104 ملايين دولار، مستفيداً من انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.



ويكمل كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد (95 مليون دولار)، وإرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي (80 مليون دولار) قائمة الخمسة الأوائل، وهما لاعبان يتوقع أن يتنافسا على الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية في العقد المقبل، لكن الصعود الصاروخي للشاب لامين يمال يهدد بإحداث هزة في النظام الحالي لكرة القدم، بعد أن احتل المركز العاشر في القائمة الأخيرة.



