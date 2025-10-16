«نظرة بسيطة» تفتح الطريق إلى شباك منافسي الريال



بدأ التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني بناء اسم لامع في فريقه أخيراً، ويعود الفضل في ذلك تحديداً إلى علاقته الوطيدة بكيليان مبابي في بداية الموسم.



وقال جولر/20 عاماً/ لمجلة «ليكيب» الفرنسية: «صفاتنا منسجمة، نتفاهم جيداً، والعلاقة بيننا سلسة. أحياناً نتحدث قبل المباراة ونقول: يجب أن نفعل هذا أو ذاك اليوم. وأحياناً، تكفي نظرة بسيطة» وفي مشاركته كلاعب أساسي لتشابي ألونسو، تألق جولر في أربع تمريرات حاسمة هذا الموسم، وتبادلاته مع مبابي غالباً ما تحدث فرقاً كبيراً.



من جانبه، يستغل مبابي هذا التفاهم على أرض الملعب ويمر بفترة استثنائية مسجلاً 14 هدفاً في جميع المسابقات، بفضل تمريراته الرائعة.



ويعمل الثنائي بشكل رائع ومتكامل بين القائد الشاب والنجم الفرنسي يسهم في جعل ريال مدريد فريقاً أكثر قوة هذا الموسم. وتحدث الدولي التركي أيضاً عن وضع كيليان مبابي في ريال مدريد قائلاً: «يقول البعض إنه يتراجع كثيراً، لكنني أعتقد أنه يجب أن نتركه يلعب حيثما يشاء، يجب أن يستفيد من الرحيل الذي تمنحه له موهبته».



وأضاف: «إذا دخل إلى وسط الملعب، وإذا تراجع قليلاً، فهذا ليس بلا مقابل، لديه الخبرة اللازمة لفعل ذلك، ويفهم متطلبات اللعبة، عندما يفعل ذلك فالأمر متروك لي لأعوض مكانه».