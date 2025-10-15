برشلونة يمدد تعاقده مع دي يونغ حتى عام 2029



أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ حتى عام 2029.



وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت إن اللاعب وقع العقود الجديدة اليوم في مقر النادي مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.



وانضم دي يونغ إلى برشلونة في صيف 2019 قادماً من أياكس الذي أثبت نفسه فيه كواحد من أبرز لاعبي الوسط الواعدين في أوروبا.



وحقق دي يونغ (28 عاماً) مع برشلونة لقبين اثنين في كل من الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، ويشكل ثاني أكثر لاعب هولندي مشاركة في تاريخ برشلونة خلف فيليب كوكو.



وقال برشلونة إنه يثق بأن دي يونغ سيشكل جزءاً محورياً في المشروع الرياضي الحالي عبر جودته وخبرته.