16 راعياً يحولون فينيسيوس إلى كنز ريال مدريد



يدرك نادي ريال مدريد الإسباني قيمة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور جيداً، في الوقت الذي ازداد فيه الحديث عن مستقبل اللاعب، وما إذا كان سيستمر في النادي الملكي، أم ينتقل إلى مكان آخر، خصوصاً مع التقارير التي تحدثت عن رغبة أرسنال في التعاقد معه.

وتأتي هذه القيمة لفينيسيوس ليس بفضل ما يقدمه داخل الملعب فقط، وإنما لإدراك النادي أن اللاعب يشكل أحد أهم أصوله التجارية، وبمثابة إمبراطورية اقتصادية، وهو ما يدفعه إلى بذل أقصى ما لديه في المفاوضات بينهما بشأن تمديد العقد، وسط ترقب بالطبع من أندية أخرى، أبرزها «الغانرز» المتحفز لضم اللاعب، وفق تقرير صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.



وقال التقرير، إن النادي اللندني يراقب موقف المهاجم البرازيلي، الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2028، تحسباً لإمكانية التحرك لضمه إذا لم تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق جديد.

وأضاف أن ممثلي فينيسيوس دخلوا في محادثات مع إدارة ريال مدريد لحسم مستقبل اللاعب، بينما يتمسك النادي الإسباني بالإبقاء على أحد أبرز نجومه، رغم عدم رغبته في منحه راتباً يماثل ما يحصل عليه زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وتناول التقرير مدى أهمية فينيسيوس جونيور بالنسبة لريال مدريد، ولماذا يتمسك به بهذا الشكل؟ إذ لا تقتصر أهميته على ما يقدمه داخل الملعب فقط، وإنما تمتد إلى العوائد التجارية التي يحققها بفضل حضوره العالمي ،وقاعدة جماهيره الواسعة.



ويمتلك اللاعب 16 عقد رعاية مع شركات وعلامات تجارية عالمية، بينها شركات ملابس رياضية شهيرة، وشركة مشروبات عالمية، إضافة إلى عدد من أسماء عالمية في عالم الأزياء، وشركات أخرى، إلى جانب سياحة دبي.

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس جاء في المرتبة الثانية بين لاعبي كأس العالم 2026 من حيث عدد اتفاقيات الرعاية، خلف مواطنه نيمار الذي يرتبط بعشرين شراكة تجارية.

وأضاف أن المحتوى الإعلاني الذي نشره اللاعب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لصالح رعاته تجاوز 100 مليون مشاهدة منذ مشاركته في كأس العالم، وهو ما عزز مكانته واحداً من أكثر الرياضيين تأثيراً على المستوى التسويقي.



ونقل التقرير عن صحيفة «آس» الإسبانية أن عقد التجديد الذي وقعه فينيسيوس مع ريال مدريد عام 2022 يتضمن بنداً يمنح النادي نحو 50 % من حقوق استغلال الصورة، بما يشمل العوائد الناتجة عن عقود الرعاية والاستخدام التجاري لاسم اللاعب وصورته.



ويجعل هذا البند فينيسيوس أحد أكثر اللاعبين تحقيقاً للإيرادات بالنسبة للنادي، وهو ما يفسر تمسك ريال مدريد باستمراره، في وقت قد يشكل فيه مستقبل حقوقه التجارية أحد الملفات الرئيسية على طاولة مفاوضات العقد الجديد.

وقال فريديريكو بينا، الرئيس التنفيذي لوكالة «روك نيشن سبورتس البرازيل»، التي تدير أعمال اللاعب، إن فينيسيوس أصبح "مشروعا متكاملاً تديره فرق متخصصة في الجوانب التنفيذية والمالية، والقانونية، والتسويقية، والإعلامية".



وأضاف بينا أن نجاح اللاعب في الملاعب، إلى جانب مواقفه تجاه القضايا الاجتماعية ومبادراته عبر مؤسسته التعليمية، عززا اهتمام الشركات العالمية بالارتباط باسمه، مشيراً إلى أن عدد العلامات التجارية الراغبة في التعاون معه يواصل الارتفاع.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه ريال مدريد إلى إنهاء ملف تجديد عقد مهاجمه البرازيلي، بينما قد يمنح اهتمام أرسنال اللاعب موقفاً تفاوضياً أقوى في الفترة المقبلة.