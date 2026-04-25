برشلونة يقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني

اقترب برشلونة خطوة جديدة من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه خيتافي 2- 0 ، السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

ورفع برشلونة، الذي ودع الكأس ودوري الأبطال، رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعثر بالتعادل 1- 1 مع ريال بيتيس في الجولة ذاتها الجمعة.

ويحتاج برشلونة إلى ست نقاط للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه، وسيلتقي في المباراة المقبلة فريق أوساسونا، ثم سيواجه ريال مدريد في الكلاسيكو.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 44 نقطة في المركز السادس.

وسجل فرمين لوبيز الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 74.