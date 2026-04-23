ضربة مزدوجة لريال مدريد بغياب غولر وميليتاو حتى نهاية الموسم



تلقى ريال مدريد ضربة مزدوجة بعدما ‌أعلن ​النادي غياب الثنائي أردا غولر وإيدر ميليتاو حتى نهاية الموسم، بعد تعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ الخلفية.



وتوقعت مصادر في النادي أن يغيب اللاعبان لمدة تقارب أربعة أسابيع، غير أن هناك تفاؤلاً ⁠بإمكانية تعافيهما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، التي تنطلق بعد أقل من 50 يوماً.



وتعرض غولر للإصابة خلال المران الأخير قبل ‌مواجهة ريال بيتيس الجمعة، إذ شعر لاعب الوسط التركي بآلام عضلية اضطرته إلى الاكتفاء بالتدريب في ‌صالة الألعاب الرياضية والابتعاد عن المران ‌الجماعي.



وكشفت الفحوصات الطبية لاحقاً عن إصابته في ‌عضلات الفخذ الخلفية لساقه ‌اليمنى. أما إصابة ميليتاو، فجاءت بشكل أكثر وضوحاً، بعدما شعر المدافع البرازيلي ​بألم قوي جراء ‌التحام قبل ​نهاية الشوط الأول من ⁠مباراة يوم الثلاثاء الماضي أمام ألافيس، ليطلب الاستبدال على الفور.



ورغم أن المدرب ألفارو أربيلوا أبدى تفاؤلاً ​أولياً ⁠عقب اللقاء، ⁠فإن فحوصات الرنين المغناطيسي أظهرت لاحقاً تعرض ميليتاو لإصابة عضلية في الساق اليسرى.



وتُعد هذه الإصابة انتكاسة جديدة للمدافع ⁠البرازيلي، الذي عانى سلسلة من الإصابات في المواسم الماضية، من بينها تمزق الرباط الصليبي الأمامي في موسمين متتاليين.



ومع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ‌82 نقطة، متقدماً بفارق تسع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز ​الثاني برصيد 73 نقطة. ويلتقي الغريمان في مباراة قمة على ملعب كامب نو في العاشر من مايو، حيث قد يحسم برشلونة اللقب للموسم الثاني ​توالياً في حال فوزه.