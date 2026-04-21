فليك يحذر برشلونة من تكرار «غلطة مارتينيز»



حذر هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، من ضرورة تجنب «القرارات الخاطئة» في سوق الانتقالات الصيفية إذا أراد الفريق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، صرح المدرب الألماني أيضاً بأن لديه هو والمدير الرياضي ديكو «رؤى واضحة» بشأن خططهما.



ولا يزال برشلونة يتعافى من خروجه من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد مواطنه أتلتيكو مدريد، ولكن مع تقدمه الكبير في الدوري الإسباني، يدور حديث الإعلام حول خطط الانتقالات الصيفية المحتملة.



وقال فليك لوسائل الإعلام، الثلاثاء، إن فريقه يجب أن يكون مثالياً في سوق الانتقالات للفوز بدوري الأبطال، حيث أشار «بالنسبة لي، إنه حلم كبير. هناك أمران أتمناهما في الحياة. الفوز بدوري أبطال أوروبا، وامتلاك فريق رائع للسنوات القادمة».



وأضاف فليك «كما تعلمون، أقول دائماً، يتعين علينا اتخاذ القرار الصائب بشأن فترة الانتقالات، وعدم اتخاذ قرارات خاطئة، يجب أن نكون مثاليين. الفريق شاب، ولدينا إمكانات كبيرة، ولدينا أيضاً القدرة على التطور باستمرار. لدينا هيكل تنظيمي جيد».



وكان رحيل إينيغو مارتينيز، الذي انتقل مجاناً إلى النصر، من أبرز خسائر برشلونة في الموسم الماضي، فيما تشير التقارير إلى أن أولوية النادي الكتالوني هذا الصيف هي التعاقد مع قلب دفاع أعسر متمرس، يتمتع بنفس خصائص مارتينيز.



وأوضح فليك «في الموسم الماضي، كان لدينا إينيغو (مارتينيز). لقد كان قائداً عظيماً، وهذا ما نتعلمه منه، لذا نحتاج أيضاً للاعبين يتمتعون بهذه القيادة على أرض الملعب».



وتابع «هذا أمر بالغ الأهمية. يتعلق الأمر بالتواصل، وتحديد المسافة بين اللاعبين، والتحدث مع بعضهم البعض. أنا سعيد جداً في التدريبات، لكننا نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين في دوري أبطال أوروبا».



وأكد فليك «نحتاج إلى لاعبين ناضجين، قادرين على توضيح وجهة الفريق على أرض الملعب. هذا أمر بالغ الأهمية».



ورغم تردده في الكشف عن تفاصيل محادثاتهما، كشف فليك أنه يناقش خطط الانتقالات مع المدير الرياضي للنادي، حيث قال «إننا نتحدث يومياً عندما يكون هنا. نتحدث عبر الهاتف. بالطبع، نركز على الموسم المقبل، هذا أمر طبيعي».



أما الهدف الآخر ذو الأولوية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الكاتالونية، فهو التعاقد مع مهاجم صريح، لكن فليك لم يؤكد ذلك أيضاً، حيث قال «ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر. بالنسبة لي، من الواضح أننا نحتاج إلى كل لاعب الآن. وسنرى في نهاية الموسم، عند تحليله، ما نحتاجه. لدينا أفكار واضحة، لكن ليس الآن هو الوقت المناسب للحديث عنه».



ويتزامن ذلك مع الشكوك التي تحوم حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في خط الهجوم.