ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا

قدم ريال مدريد هدية جديدة لغريمه برشلونة متصدر الدوري الإسباني بعدما تعثر أمام ضيفه جيرونا واكتفى بالتعادل 1 - 1 الجمعة في الجولة الحادية والثلاثية من الدوري.

وسجل الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 51، ثم تعادل الفرنسي توماس ليمار لجيرونا في الدقيقة 62، ليحصد كل فريق نقطة.

رفع هذا التعادل رصيد ريال مدردي إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر الذي يلعب في نفس الجولة ضد إسبانيول.

أما جيرونا فلديه 38 نقطة في المركز العاشر.

وكان ريال مدريد قد تلقى ضربة قوية قبل أيام بالخسارة على نفس الملعب أمام بايرن ميونخ الألماني 1 / 2 في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، لتتصعب مهمته قبل مباراة الإياب.